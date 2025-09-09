ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の風物詩「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の人気者ハミクマの誕生秘話を描いたアニメが、9月5日（金）に同パークの公式YouTubeで公開された。【動画】壮絶すぎる過去ハミクマの誕生秘話を描いたアニメ■「また別の日においで」ハミクマは2021年に登場した「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のキャラクター。今年は世界進出も果たしており、アメリカのユニバーサル・オーランド・リゾー