´î¤ÓÇúÈ¯¡ª°µ´¬¤Î?¥Î¡¼¥Ð¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯?¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´°àú¤Ê»Ïµå¼°¤ò·è¤áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢SKE48¤Î·§ºêÀ²¹á(28)¡£ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î·§ºê¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤­¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ªÃæÆü¥É¥é¥´¥ó