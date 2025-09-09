J2のV・ファーレン長崎は9日、韓国Kリーグ1部の光州FCからFWガブリエル・チグロン（23）が完全移籍で加入するとを発表した。背番号45。ブラジル出身のチグロンは身長182センチ、体重80キロ。ボタフォゴ（ブラジル）やカネラス2010（ポルトガル）を経て、光州FCに加入。昨年は33試合に出場して8得点し、今年は8試合で無得点だった。長崎は28節を終えて14勝9分け5敗の勝ち点51で3位。自動昇格ラインの2位千葉と勝ち点で並んで