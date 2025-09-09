東北新幹線で回送運転中に停車した新型車両「E8系」＝6月、栃木県那須塩原市山形新幹線で6月に故障が相次ぎ、使用中止となっている新型車両「E8系」5編成について、JR東日本の喜勢陽一社長は9日の定例記者会見で、修理と点検を完了した上で、11月中旬までに全て営業運転に復帰させると明らかにした。山形新幹線は8月に定期列車のダイヤが正常化した一方、お盆休みなど繁忙期向けの臨時列車の減便が続いていたが、ダイヤが完全復