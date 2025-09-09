ドジャースは9回にノーヒットを逃す試合が3試合で2度あり、これは史上初となっています。前提としてメジャーでは無安打であればノーヒットの記録が付与されます。9日のロッキーズ戦はタイラー・グラスノー投手が先発登板。2回に四球と犠牲フライで先制を許すも、7回まで11奪三振、被安打0に抑える好投。継投のブレーク・トライネン投手が8回をノーヒットに抑え、ノーヒットがかかった状態で9回を迎えます。その9回はタナー・スコッ