女優の水野美紀（５１）、俳優の和田雅成（３３）、早乙女友貴（２９）が９日、東京・神田明神ホールでノンバーバル演劇「礎の響（いしずのひびき）〜ＳＥＫＩＧＡＨＡＲＡ〜」の囲み取材＆公開ゲネプロに出席した。同公演は水野がプロデュースしたノンバーバル（非言語）アクション演劇。「関ヶ原の戦い」をテーマに、石田三成役を和田、大谷吉継役を早乙女が演じる。水野は伊邪那岐役を務めた。セリフなしの演技に、和田は