歌手の西川貴教が９日、滋賀・彦根市立城北小学校体育館で行われた「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ本会期開催直前企画『ＰＲ大使西川貴教氏が彦根市の小学校をサプライズ訪問』」に出席した。滋賀は現在開催中の「国スポ会期前競技」、９月２８日〜１０月８日の「第７９回国民スポーツ大会」、１０月２５〜２７日の「第２４回全国障害者スポーツ大会」を「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ障スポ」と称し、機運醸成に務めている。西