国民民主党の玉木雄一郎代表は９日、国会内で会見。石破茂首相の辞任に伴う首班指名について言及した。自民党はこの日、石破首相の後任を選ぶことになる総裁選に関し、党員投票を含む「フルスペック方式」での採用を正式に決めた。これで総裁選挙は２２日告示、所属国会議員による投票は１０月４日に行うことになった。新総裁が決まると、１０月末までに開かれる予定の臨時国会で首班指名という流れになる。衆参ともに与党