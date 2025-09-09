９月９日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、物価高の道筋を付けられず、最重要課題の賃上げも不十分。掲げた現金給付も不透明なまま石破首相が辞任することになったという東京新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、長引く物価高への対策を最重要課題に掲げた石破茂首相は、明確な道筋を付けられないまま政権を去ることになった。次期首相は厳しい財政状況の中で、減税に向けた野