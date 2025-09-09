今年10月に来日ツアーを行うフー・ファイターズ。チケット発売中の10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演にはマキシマム ザ ホルモンも出演。10月10日（金）神戸公演の注釈付き指定席チケット追加販売も決定した。デビュー30周年を迎えたバンドの出発点を振り返るべく、今回は1995年の秘蔵インタビューをお届けする。ニルヴァーナの悲劇的な終焉を経て、デビュー・アルバム『Foo Fighters』を完成させたデイヴ・グロール。当