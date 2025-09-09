女優・高岡早紀が自身のYouTubeで公開した「娘にメイクをしてもらう動画」が話題を呼んでいる。登場したのは、メイク好きな14歳の娘。流行の「グローリーピカピカメイク」をテーマに、下地からファンデーション、つけまつげまで本格的に手を加えていく姿に注目が集まった。 ほぼすっぴんの状態からスタートした高岡は、娘の手際の良さに感心しきり。シェーディングやハイライトでツヤ感が生