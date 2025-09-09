サッカー日本代表の集合写真 (C)SANKEI 来年のサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会へ向けて強化を進めている日本代表は、9月6日（日本時間7日）にカリフォルニア州オークランドで行われたメキシコ代表と0-0ながら好ゲームを演じた。 9日（日本時間10日）には、W杯開催国との2連戦の第2戦でアメリカ代表とオハイオ州コロンバスで対戦する。 来年6月に開幕するW杯まで9カ月。日本は約2年ぶり