¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£¹Æü¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¤±¤¬¤¬²óÉü¤·¡¢Á°Æü£¸Æü¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤«¤é£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¿¹Í§ºÈÊá¼ê¤¬¡¢¡Ö£¶ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¡£Éüµ¢¸å½é¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤­¡¢£¶¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û£±ÈÖ¡¦Ãæ·øÇþÃ«£²ÈÖ¡¦±¦ÍãÍèÅÄ£³ÈÖ¡¦£Ä£ÈÀ¾Àî£´ÈÖ¡¦°ìÎÝÆÜµÜ£µÈÖ¡¦ÆóÎÝÀ¾Ìî£¶ÈÖ