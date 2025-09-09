４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんの通夜が９日、東京・文京区の無量山傳通院で始まった。祭壇は橋さんの静岡・熱海の自宅から見えていた富士山をイメージ。書や絵を愛した故人は生前、富士山をたびたび絵のテーマにしていたという。また、生前に残した「道」のモチーフも祭壇で表現。紫のトルコキキョウ、カーネーション、バラ、コチョウラン、カサブランカなど約３万本が用い