PD10 アユートは、Astell&KernのDAP「PD10」の最新ファームウェア、v1.02の配信を開始。Full Android OSに対応し、Google Playからアプリのインストールが可能になるほか、Qobuz Connectにも対応。 さらに、Advanced DARもサポート。UIも、第4.5世代のものにアップデートされる。 PD10は、AKMの最新DAC「AK4498EX」を採用。スイッチレスでアンバランス出力とバランス出力を完全に独