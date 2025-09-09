こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した約16万光年先の星形成領域「N11」のクローズアップ。若くて高温な大質量星の力強い輝きがガスと塵（ダスト）の雲を青白く照らすとともに、雲の高密度な部分がシルエットとして浮かび上がる、幻想的な光景が捉えられています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した大マゼラン雲（LMC）の星形成領域「N11」（Credit: ESA/Hubble & NASA, C. Murray, J. Maíz Apellá