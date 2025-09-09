¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡©±«¤ÎÌë¤Ëµ¯¤­¤¿°ä´þ»ö·ï¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¡Ä¡¿Ë¾¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ê1¡Ë¼ª¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·À¸»ù°ä´þ»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¿Æ¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®¡¢¾®»ù²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Þ¤É¤«¡£¤¢¤ëÆüÈà½÷¤ÏÉÂ±¡Æâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶á½ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊì¿Æ¤¬Ëä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·À¸»ù°ä´þ»ö·ï¤ÎÊóÆ»¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÌµÉ½¾ð