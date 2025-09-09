レトロかわいいの代名詞、水森亜土さんの期間限定ショップが横浜にやってくる！その名も「亜土ちゃん おしゃれデパート」。2025年9月10日(水)から22日(月)まで、横浜高島屋8階の特設会場で開催される。【画像】「亜土ちゃん おしゃれデパート」の先行発売アイテムを見る「亜土ちゃん おしゃれデパート」2025年9月10日(水)より横浜高島屋にて期間限定開催！横浜高島屋では初開催となる今回のポップアップストア。“おしゃれデパート