隣家から毎晩のように聞こえてくる喧嘩の怒鳴り声。文句の1つでも言ってやりたくなりますが、平穏なご近所付き合いを続けていくなら、耐え忍ぶのが吉。いや、でも……。隣の家の喧嘩を聞きたくもないのに聞かされていたXユーザーの「きよきよ」さん。とある“奇策”によって事態を収束させました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■隣家から毎晩のように聞こえてくる喧嘩＆怒号を、母と娘が“音痴”で撃退