東日本旅客鉄道（JR東日本）は9月11〜30日の期間、「日向坂46 ARENA TOUR 2025 『MONSTER GROOVE』」の宮城公演（9月20日・21日に開催）にあわせたタイアップ企画「日向坂46 ARENA TOUR 2025 『MONSTER GROOVE』宮城公演TRAINキャンペーン」を開催する。●東京公演にあわせた企画も同キャンペーンでは、宮城県内のJR東日本沿線の5駅（仙台駅、長町駅、多賀城駅、本塩釜駅、利府駅）に掲出されるポスターのコードを読み取ること