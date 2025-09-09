ドウシシャは9月10日〜10月1日の期間、東京・高輪を舞台にこれまでにない新たなバター体験を提供する新ブランド「東京高輪バタリスタ」から、「ブリュレバタータルト」をJR品川駅（東京都港区）構内のPLUSTA品川幹線北乗換改札内とPLUSTA Gift品川幹線南改札内の2店舗で先行発売する。価格は、5個入りが972円、8個入りが1512円。●手でつまんで味わう贅沢バターを体験東京高輪バタリスタは、スイーツブランド「T.D.Early（ティ