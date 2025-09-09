この記事をまとめると ■ブラバスはメルセデス・ベンツなどのカスタムを得意とするチューナーだ ■AMG SL63 S Eパフォーマンスをシューティングブレーク風にリメイク ■1000馬力オーバーのマシンに仕上がっており価格は1億6000万円となっている AMG SL63を魔改造して１億円超のマシンへ 魔改造やビックリドッキリマシンは次々と生まれ続けていますが、昔ながらのスペシャルカーチューナーというのはめっきり減っているような気が