上海で生まれたジャイアントパンダのチエンジン（芊金）は今年で8歳です。上海野生動物園に対する9月8日の取材によれば、チエンジンはこのほど雄雌の双子のパンダ赤ちゃんをつつがなく出産して「ママ」に昇格しました。上海生まれのパンダの出産は初めてであり、また、上海野生動物園は創立以来2組目の雄雌の双子の赤ちゃんパンダを迎えることになりました。チエンジンは2017年10月10日に上海で生まれ、大いに愛されて成長し