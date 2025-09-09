長嶋茂雄さんをしのび、母校立教大で行われた礼拝で追悼の言葉を述べる本屋敷錦吾さん＝9日午後、東京都豊島区「ミスタープロ野球」と呼ばれ、6月に死去した元巨人監督の長嶋茂雄さんを追悼する礼拝が9日、東京・池袋の母校立教大の礼拝堂で行われ、大学や野球部の関係者が大スターをしのんだ。長嶋さんと同学年の立大野球部OBで、プロでもプレーした本屋敷錦吾さん（89）も駆けつけ「人間としての大きさ、何にもこだわらない天