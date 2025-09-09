元超新星のソンモ（38）が9日、都内で「SUNGMOsoloDebut10thAnniversary＆JapanDebut16thAnniversary」を開いた。ソロデビュー10年、日本デビュー16年を記念したイベントで「DMJ」「君が好き」そして10日発売のベストアルバム「YOU＆ME」から「Departure」とTBS系「プレバト！！」のエンディングテーマになった新曲「justonepromise」など全13曲を熱唱した。ソンモは「皆さん、お久しぶりです」と笑顔。そしてオ