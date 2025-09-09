家電芸人・かじがや卓哉さんが“本気で買って良かった”と絶賛するのは、爆速スキャンでペーパーレス生活を一変させるPFU「ScanSnap iX2500」。さらに次に狙うのは、視界に情報があふれ出す未来型デバイス・Android XR対応スマートグラス。家電を知り尽くすプロが選んだアイテムは、あなたの物欲を刺激し、買い物の最強の指針になること間違いなし！ かじがや卓哉家電製品総合アドバイザーと税理士の資格を持つピン芸人。公式Yo