¥ì¥Ü¥ë¥«¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½²½¹³ÂÎÇÛÎó¸õÊä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ ¥ì¥Ü¥ë¥«¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù ¥ì¥Ü¥ë¥«¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½²½¹³ÂÎÇÛÎó¸õÊä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£RevoAb(TM)¤Î¾Ò²ð¥ì¥Ü¥ë¥«¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤è¤ê¡¢AI(¿Í¹©ÃÎÇ½)¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Ê²½Ê¬»Ò¹©³Øµ»½Ñ¡§aiProtein(R)¤òÍÑ¤¤¤¿¹³ÂÎ¹âµ¡Ç½²½¤Î¼õÂ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤Þ