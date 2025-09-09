アーノルド・シュワルツェネッガーのイケメン息子として知られるパトリック・シュワルツェネッガー（31）が、交際10年の恋人でモデルのアビー・チャンピオン（28）とついに結婚した。【写真】息子パトリック・シュワルツェネッガーが婚約！Peopleによると、2人は現地時間9月6日、米アイダホ州コー・ダレーンの湖畔で結婚式を行ったようだ。黒いパンツに白いタキシードジャケットを合わせたパトリックと、クラシカルな白いウェ