食楽web ●おいしいローカル部が見つけた、とっておきのクラフトビールが楽しめるお店。今回は台湾のクラフトビールと料理が絶品の『Taihu Tokyo（タイフー トーキョー）』（神楽坂）をご紹介します。 東京・神楽坂にある台湾クラフトビールブランド「タイフーブルーイング」の直営タップルーム『Taihu Tokyo（タイフー トーキョー）』をご存