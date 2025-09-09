モデルで俳優の井桁弘恵さん（28）が、日本テレビ系ドラマDEEP『そこから先は地獄』（10月7日 24時24分スタート）で主演することが発表され、コメントを寄せました。ドラマは、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇で、愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へとおちていく姿を描いた物語。井桁さんは、仕事や生活は順調だが、妊活で夫との関係がギクシャクしてしまう主人公・