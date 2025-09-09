Ìë¤Î¹ñÆ»¤Ç¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡£21ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤­»Ô¤Î¹ñÆ»6¹æÀþ¤Ç¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹­ÌîÄ®¤ÎÎëÌÚ·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿41ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÈÆ±¾è¼Ô¤Î30Âå¤Î½÷À­¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£