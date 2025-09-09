¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ½êÂ°¤Î¾®ÌîÉöÇÏ¡Ê25¡á¾®ÌîË¾¡Ë¤¬9Æü¡¢ÌçÊÌ4R¡Ê2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥´¡¼¥´¡¼¥¯¥í¥¢¡ÊÌÆ¡áº´¡¹ÌÚ¹ñ¡¢Éã¥Ø¥Ë¡¼¥Ò¥å¡¼¥º¡Ë¤Ç1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ»»500¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2019Ç¯4·î17Æü¤Î½éµ³¾è¤«¤é4599ÁöÌÜ¡£¾®Ìî¤Ï14²ó¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥Õ¥£¥ë¥É¤ÇÀ©¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎJBC2ºÐÍ¥½Ù¡ÊÌçÊÌ¡¢Jpn3¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£