ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Ï9Æü¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ê1¡Á7Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Ç3776¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£3½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ê½Å¾É¤Ï83¿Í¡¢Ã»´ü¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤ÊÃæÅù¾É¤Ï1259¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»à¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬2159¿Í¤ÈÁ´ÂÎ¤Î57.2¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÈÂÁ÷¼Ô¤Ï¡¢Åìµþ¤¬358¿Í¤ÇºÇÂ¿¡£Âçºå¤¬273¿Í¡¢°¦ÃÎ¤¬260¿Í¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£