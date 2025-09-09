老舗料亭の喫茶スペースをリノベーションしたわび寂びを感じる店内東京メトロ・東大駅から徒歩3分ほどの場所にある「かき氷 縁 Yosuga」は、農家直送の厳選食材を使った「氷大福かき氷」がいただける専門店。和の雰囲気を感じる外観と、かわいらしいうさぎのロゴののれんが目印です。 店内は、古木と漆喰の壁がモダンで落ち着いた雰囲気。実は、隣にある老舗料亭「割烹 かねこ（かっぽう かねこ）」が喫茶スペースとして使っていた