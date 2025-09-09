¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ ¥ì¥Ý¡¼¥È#£³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¦»°±ºÍþÍè¥Ú¥¢¡Úº£µ¨¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡×¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡Ûºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨¤Ï¸ÞÎØ½éÀ©ÇÆ¤Ø¤È»ëÀþ¤òÄê¤á¤ëÌÚ¸¶Î¶°ì¡¦»°±ºÍþÍè¥Ú¥¢¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡£º£µ¨¤Î¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡Ê£¹·î£µ¡Á£·Æü¡Ë¤Ï¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê2