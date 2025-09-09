2025年5月、今後の中核となる新しい美術館が直島に誕生「直島新美術館」写真：GION ※画像転載不可30年以上かけて瀬戸内海に浮かぶ島々でアート活動に取り組み、自然豊かな離島の魅力を再発見し、世界に発信し続けてきた「ベネッセアートサイト直島」。今回、直島に誕生した「直島新美術館」はその集大成とされ、館名に初めて「直島」と冠しました。また、「新」には、長年の活動が新しい価値観の創造であったこと、今後も既存の