OsakaMetroなんば駅から徒歩4分！ なんばの夜を静かに過ごせる隠れ家「パフェと酒と、、、金魚」の最寄り駅は、OsakaMetroなんば駅。14番出口から出るとわかりやすいです。ファミリーマートの角を左折して東へ直進すると、徒歩3分ほどで法善寺の入口が見えてきます。法善寺の入口はこちら。大阪・ミナミを代表する道頓堀や戎橋筋は多くの人でにぎわっていますが、一歩中に入れば静かで落ち着いた雰囲気。法善寺の境内は線香の香り