経験豊富なフランス代表DFは再び所属クラブで活躍する準備ができているようだ。『BBC』によると、今夏チェルシーが度々噂されていた27歳のフランス代表DFアクセル・ディサシは再び同クラブでプレイすることに意欲的だという。2023年8月にASモナコから4500万ユーロの移籍金でチェルシーに完全移籍を果たしたディサシ。デビューシーズンとなった23-24シーズンこそプレミアリーグ29試合に先発出場し、2ゴールを記録するなど主力として