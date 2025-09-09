東京都三鷹市と武蔵野市にまたがる都立井の頭公園で、園芸用の土が不法に投棄されるケースが後を絶たない。家庭で不用になった土が捨てられているとみられ、都内の他の公園でも確認されている。園芸土の投棄は環境汚染につながる恐れがあり、各自治体が使用済みの園芸土の回収に乗り出している。（鈴木直人）井の頭公園の環境保全に取り組む市民団体「井の頭かんさつ会」によると、同公園で園芸土の投棄が目立ち始めたのは７年