セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」を全国のセブン‐イレブンで9月9日から順次発売している。数量限定のため、なくなり次第終了。〈アヲハタの独自技術で冷凍加工したいちごを使用〉「セブンプレミアム フローズンチョコいちご」は、手軽に楽しめるフローズンスイーツを提供したいという思いから企画されたもの。定番の組み合わせである「チョコ×いちご」を採用し、アヲハタ独自の技術で