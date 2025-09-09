■全国の10日（水）の天気秋雨前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。東北や日本海側は広く雨が降り、西・東日本の太平洋側も、午後は雨の所が多くなりそうです。大気の状態が不安定となり、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。夕方までの予想雨量は、九州北部で150ミリ、中国地方で120ミリ、関東甲信で100ミリ、北海道で80ミリ、北陸で60ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が