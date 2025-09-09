ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は9月12日、毎日17時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を新発売する。「ロッテリアの夜バーガー」では、夜ご飯としてガッツリ食べたいというニーズに応える商品として、牛肉100%パティが3枚にボリュームアップしたトリプルバーガーが新登場する。ラインアップは「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」(税込990円)、「トリプル 絶品チーズバーガー」(税込990円)、「トリプル