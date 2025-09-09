Ｊ１福岡が９日、福岡市の雁の巣球技場で公開練習を行い、１３日のＣ大阪戦（ベススタ）に向けて調整した。金明輝監督（４４）は「まずホーム５試合の１発目。サポーターに勝ち星を届けたい」と力を込め、シーズン終盤戦への意気込みを語った。リーグ戦は残り１０試合。目標とする６位以内に向け「十分に可能性はある。勝っていかないと遠ざかるだけ」と強調し、Ｃ大阪戦を?ラストスパート?の重要な初戦と位置づけた。これま