日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が、自らのコンディションをしっかり見極めていく考えを示した。久保は先発した６日（日本時間７日）の国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）で相手選手との交錯で左足首を痛めた。米国戦（９日＝同１０日）へ向けた８日（同９日）の練習後、患部の状態について「普通に痛いけど、明日（９日）になってみてどうなるか。明日次第。本当に明日起きてみてど