厚生労働省の資料によれば、令和5年度の人工妊娠中絶件数は12万6,734件で、前年度に比べ4,009件（3.3%）増加している。中でも「20歳未満」について各歳でみると、「19歳」が4,707件と最も多く、次いで「18歳」が2,641件となっている。さらに、性交同意年齢の16歳より下の妊娠の事例もあるという。つまり、少なくとも1年で7,000人を超える10代の女性が予想外の妊娠をしているということになる。セックスは悪ではなく、愛を確認する