½©¤ÎÌ£³Ð¡Ö¥µ¥ó¥Þ¡×¥Þ¥ë¥Ê¥« ¥Ñ¥ïー¥·¥Æ¥£ ¥ì¥¤¥ó¥ÜーÅ¹ ¹â¾¾»ÔÂ¿Èî²¼Ä® µ­Ï¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î²Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤Ï2024Ç¯¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½©¤ÎÌ£³Ð¡¢¥µ¥ó¥Þ¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÉÔµù¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤­¤Ë¤¯¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¤·¤¿¤¬2025Ç¯¤Ï¡Ä¡Ä¡£ ¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¤Ï―¡Ë¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤ª°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö°Â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤â¿©¤Ù¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×