9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤­¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÍ½Êó¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÈÎä¤¿～¤¤¥¸¥§¥éー¥È¡É¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼Â¤Ïº£¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¥¸¥§¥éー¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤ー¥Ä·ãÀï¶è¡¦Ç®³¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ½é¡É¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬¡£¡ÊµÒ¡Ë¡Ö¤¹¤´ー¤¤¡×¡Ö¥æー¥Á¥åー¥Ö¤Ç¸«¤ÆÍè