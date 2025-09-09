「TOKYOチューリップローズ」は、世界中から選び抜いた素材で“甘くて香ばしいスイーツの花屋”をコンセプトにしたブランド。2025年9月10日(水)から秋限定『チューリップローズ マロンモンブラン』を発売、イタリア栗の濃厚な味わいと生食感ショコラクリームがとろけ合う贅沢なモンブランです。栗の香りとバターのコクを楽しめる、約1か月間だけの限定スイーツ♡ 秋限定