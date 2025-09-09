お笑いコンビ千鳥の大悟（45）が、8日深夜放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」にレギュラー出演。お笑いコンビのランジャタイ国崎和也（38）の単独ライブに出演したことを明かした。国崎は相方の伊藤幸司が活動を休止し、自ら単独ライブを開催したことを明かした。ダイアンの津田篤宏、FUJIWARA藤本敏史とともに大悟にも出演してもらったことを語った。大悟は単独ライブに出演し「しびれたね」と感想を語った。国崎は「大