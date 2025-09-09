10Âå¤Î½÷À­¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©ÅÄÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï9ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²£¼ê»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ïº£Ç¯7·î¾å½Ü¡¢²£¼ê»Ô¤Ç10Âå¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÀè·î¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½©ÅÄÃÏ¸¡¤Ï¡Ö»ö·ï¸å¤Î¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£